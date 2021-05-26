Стан здоров’я політв'язня Марченка погіршується - Денісова звернулась до омбудсмена РФ

Стан здоров’я політв'язня Кремля Олександра Марченка, якого незаконно засудили до 10 років відбування покарання за нібито «шпигунство», погіршується через неотримання життєво необхідних ліків.

Як передає Укрінформ, про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова написала у Телеграмі.

"Він потребує гормональної терапії, яку йому призначили після видалення щитоподібної залози. Попри те, що рідні та адвокати передають необхідні медпрепарати, адміністрація виправної установи Олександрові їх не надає", - наголосила Денісова.

Протягом місяця, що Марченко перебуває у ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю, йому не надавали кваліфікований медогляд.

"Ненадання належної медичної допомоги Олександру вже призвело до значного погіршення стану здоров’я. Та ситуація може ускладнитися, адже попри його погане самопочуття, він двічі поміщався у штрафний ізолятор – загалом на термін 15 діб", - заявила Денісова.

За її словами, вищевказані дії керівництва виправної колонії розцінюються як катування або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження та є прямим порушенням статті 3 Конвенції та пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радами ООН.

"Звертаюсь до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити невідкладних заходів для відновлення порушених прав Олександра Марченка, а саме: провести повне медичне обстеження, надати відповідний комплекс лікування, сприяти в отриманні необхідних медпрепаратів, а також перевірити правомірність поміщення його у ШІЗО", - повідомила Денісова.

Вона закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх бранців Кремля.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня 2018 року Марченка затримало «МДБ ДНР». Два місяці він перебував у донецькій катівні «Ізоляція», де, за його словами, зазнавав тортур. Згодом чоловіка відвезли на неконтрольовану ділянку кордону України та РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже 2,5 місяці його тримали в депортаційному центрі Краснодарського краю.

Кримінальну справу проти Марченка порушили 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили до СІЗО, звинувативши в приготуванні до придбання та незаконному переміщенні з території Росії продукції військового призначення, а також у шпигунстві.

26 листопада 2020 року Марченка незаконно засудили до 10 років позбавлення волі.