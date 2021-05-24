Українському політв’язню Марченку в колонії РФ не дають ліків - у нього віднімаються ноги

Українському політв'язню в РФ Олександру Марченку не передають життєво важливі таблетки, через що у нього погіршився стан здоров'я. При цьому його ще відправляють до ШІЗО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті російської адвокатської «Команди 29».

«Наш підзахисний Олександр Марченко хворів на рак, тепер йому необхідні ліки. Без них віднімаються ноги, він не може стояти. Але наглядачі не лише не передавали йому таблетки - його карають за поганий стан, відправляючи до ШІЗО. Марченку необхідна ваша допомога», - йдеться в повідомленні.

Олександру Марченку в зв'язку з онкологією було видалено щитоподібну залозу, йому необхідно регулярно приймати гормональні препарати. Родичі та адвокати передають їх до колонії, але адміністрація виправної установи тривалий час не видавала їх Марченку. Більш того, за той місяць, що він перебуває в колонії в Краснодарі, його досі не оглянув лікар. Найближчий огляд обіцяють лише в середині червня.

Через те, що Марченко не приймає таблетки протягом місяця, у нього різко погіршилося самопочуття. «Стояти або ходити він довго не може. Він відчуває сильну слабкість, тому змушений був прилягти на ліжко. Співробітники адміністрації його сфотографували, коли він лежав на ліжку, й склали акт, після чого відправили до ШІЗО», - пояснює адвокат «Команди 29» Євген Смирнов.

Адвокати для підтримки просять писати Марченку листи. «В умовах повної ізоляції слова небайдужих людей дуже важливі. До того ж листи впливають на ставлення адміністрації до увʼязненого. Коли начальство бачить, що долею політичного вʼязня цікавиться велика кількість людей, до нього ставляться краще - його навряд чи будуть бити або незаконно відправляти до ізолятора», - йдеться в зверненні «Команди 29».

Адреса українського політв'язня: 350039 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 58, ФКУ ИК-14, Марченко Александру Владимировичу 1971 г. р.

Як повідомлялося, 26 листопада 2020 року українцю Олександру Марченку в РФ було винесено вирок - 10 років позбавлення волі.

17 грудня 2018 року його затримало «МДБ ДНР». Два місяці Марченко перебував у донецькій катівні «Ізоляція», де, за його словами, зазнавав тортур. Згодом чоловіка відвезли на неконтрольовану ділянку кордону України та РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його тримали в депортаційному центрі Краснодарського краю.

Кримінальну справу проти Марченка було порушено 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили до СІЗО, звинувативши в приготуванні до придбання та незаконному переміщенні з території Росії продукції військового призначення, а також у шпигунстві.

У грудні 2019 року правозахисний центр «Меморіал» визнав українця Марченка політв'язнем.