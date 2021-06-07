Списані боєприпаси дозволили передавати у спортшколи – Разумков підписав закон

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних силах України" (№3403).

Про це свідчать дані у картці закону на сайті парламенту, передає Укрінформ.

Документ, зокрема, дозволяє на законодавчому рівні врегулювати питання передачі боєприпасів, які підлягають утилізації, закладам фізичної культури та спорту, у структурі яких є відділення з кульової стрільби або біатлону.

Так, внесення змін до законодавства дозволить проводити повноцінний навчально-тренувальний процес і брати участь у змаганнях різного рівня. Відтепер боєприпаси, які підлягають утилізації, передаватимуться Збройними силами України зокрема, дитячо-юнацьким спортивним школам, закладам спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки, спеціалізованим спортивним клубам для забезпечення якісного навчально-тренувального процесу.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 2 червня ухвалила закон, яким дозволила ЗСУ передавати боєприпаси, які підлягають утилізації, спортивним організаціям.