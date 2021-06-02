Рада дозволила передавати списані боєприпаси спортшколам для тренувань

Рада дозволила передавати списані боєприпаси спортшколам для тренувань

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила закон, яким урегульовано питання передачі боєприпасів Збройних сил України, що підлягають утилізації, закладам фізичної культури та спорту, у структурі яких є відділення з кульової стрільби або біатлону.

За ухвалення законопроєкту "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних силах України" проголосували 315 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці, на сьогодні в Україні у структурі 66 дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів є відділення кульової стрільби та у 19 спортивних школах – відділення біатлону. Загалом по країні у відділеннях кульової стрільби спортивних шкіл навчається близько 3 тисяч вихованців і працює 107 штатних тренерів, а у відділеннях біатлону, відповідно, близько 1130 вихованців та 44 штатні тренери.

Крім цього, у системі резервного спорту навчається 49 учнів у Львівському і Херсонському вищих училищах фізичної культури та 15 учнів у Сумському обласному ліцеї-інтернаті спортивного профілю. А у Державному центрі олімпійської підготовки з біатлону забезпечується підготовка близько 100 спортсменів національної збірної.

Як наголошується, неможливість налагодження власного виробництва спеціальних спортивних набоїв та малокаліберних патронів для спортивної зброї, а також вкрай обмежені бюджетні ресурси для їх закупівлі унеможливлювали якісну підготовку спортсменів резервного спорту. Водночас у перелік боєприпасів, що підлягають утилізації у 2017-2021 роках, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів від 18 серпня 2017 р. № 547-р, включені дрібнокаліберні патрони діаметром 5,6 мм, що використовуються у навчально-тренувальному процесі у спортивно-стрілецьких тирах та на спортивних стрільбищах.

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Згідно з ухваленими змінами до законодавства, боєприпаси, які підлягають утилізації, передаватимуться Збройними силами дитячо-юнацьким спортивним школам, закладам спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки, спеціалізованим спортивним клубам для забезпечення якісного навчально-тренувального процесу.

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