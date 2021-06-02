Рада дозволила передавати списані боєприпаси спортшколам для тренувань

Верховна Рада ухвалила закон, яким урегульовано питання передачі боєприпасів Збройних сил України, що підлягають утилізації, закладам фізичної культури та спорту, у структурі яких є відділення з кульової стрільби або біатлону.

За ухвалення законопроєкту "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних силах України" проголосували 315 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці, на сьогодні в Україні у структурі 66 дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів є відділення кульової стрільби та у 19 спортивних школах – відділення біатлону. Загалом по країні у відділеннях кульової стрільби спортивних шкіл навчається близько 3 тисяч вихованців і працює 107 штатних тренерів, а у відділеннях біатлону, відповідно, близько 1130 вихованців та 44 штатні тренери.

Крім цього, у системі резервного спорту навчається 49 учнів у Львівському і Херсонському вищих училищах фізичної культури та 15 учнів у Сумському обласному ліцеї-інтернаті спортивного профілю. А у Державному центрі олімпійської підготовки з біатлону забезпечується підготовка близько 100 спортсменів національної збірної.

Як наголошується, неможливість налагодження власного виробництва спеціальних спортивних набоїв та малокаліберних патронів для спортивної зброї, а також вкрай обмежені бюджетні ресурси для їх закупівлі унеможливлювали якісну підготовку спортсменів резервного спорту. Водночас у перелік боєприпасів, що підлягають утилізації у 2017-2021 роках, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів від 18 серпня 2017 р. № 547-р, включені дрібнокаліберні патрони діаметром 5,6 мм, що використовуються у навчально-тренувальному процесі у спортивно-стрілецьких тирах та на спортивних стрільбищах.

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Згідно з ухваленими змінами до законодавства, боєприпаси, які підлягають утилізації, передаватимуться Збройними силами дитячо-юнацьким спортивним школам, закладам спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, школам вищої спортивної майстерності, центрам олімпійської підготовки, спеціалізованим спортивним клубам для забезпечення якісного навчально-тренувального процесу.