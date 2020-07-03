Реконструкцію житомирської спортшколи «Авангард» планують завершити у вересні

Готовність реконструкції дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» у Житомирі, що триває у межах програми «Велике будівництво», наразі становить 93%.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook.

«Підрядник вважає, що впорається із поставленим завданням та завершить реконструкцію протягом вересня 2020 року. З наступного тижня команда дизайнерів розпочне роботу по оздобленню внутрішнього приміщення. Наразі будівельна готовність об’єкту становить 93%», - йдеться у повідомленні.

Голова ОДА зауважив, що реконструкція триває вже понад 11 місяців. Загальна вартість усіх робіт становить 15,56 млн грн.

У школі є 6 відділень для занять плаванням, триатлоном, дзюдо, сучасним п’ятиборством, спортивною аеробікою, кікбоксингом.

На першому поверсі «Авангарду» планують створити простір, присвячений спортсменці з Житомирщини, найсильнішій триатлетці України, учасниці Олімпійських ігор у Пекіні та Лондоні Юлії Єлістратовій. Цей проєкт впроваджується у межах державної програми «Україна-чемпіон!».

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: facebook.com/vitaliy.bunechko