СБУ назвала фейком викриття в Росії «українського агента»

Служба безпеки України називає фейком так зване викриття російською ФСБ «агента СБУ» в РФ.

Про це сказав кореспондентові Укрінформу речник СБУ Артем Дехтяренко.

«Будь-які заяви ФСБ РФ щодо нібито викриття «агента СБУ» слід розглядати виключно через призму ведення гібридної війни, складовою якої є поширення фейків та проведення інформаційних спецоперацій», - підкреслив він.

Речник закликав ЗМІ скептично ставитись до будь-якої інформації такого типу.

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Як повідомлялось, ФСБ заявила про висилку 3 червня громадянина України Олексія Семеняки із забороною приїжджати до країни протягом 25 років, стверджуючи, що він «співпрацював з СБУ».

ФСБ також заявила, що у «шпигуна» нібито були вилучені гаджети із повідомленнями нібито від співробітників СБУ, які «пропонували допомогти у вирішенні робочих питань, що мали кінцевою метою завдання шкоди безпеці та інтересам РФ».

У Росії та окупованому Криму нині утримуються понад 100 політичних в'язнів, з них приблизно 10 осіб засуджені або проходять за статтями про «шпигунство».