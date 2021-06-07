Росія вислала українця з аргументацією, що він «співпрацював з СБУ»
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.
Центр громадських зв'язків ФСБ повідомив російському інформагентству, що за даними спецслужби «розвідувально-підривна діяльність» Семеняки начебто «тривалий період часу координувалася співробітниками української контррозвідки».
ФСБ також заявляє, що Семеняка «не встиг завдати шкоди зовнішній безпеці РФ». При цьому в нього були вилучені гаджети з повідомленнями начебто від співробітників СБУ, які пропонували допомогти у вирішенні робочих питань, що «мали кінцевою метою завдання шкоди» безпеці та інтересам РФ.
У ФСБ стверджують, що в ході опитування Семеняка начебто підтвердив, що підтримував тривалі відносини з представниками національної спецслужби, повідомив про надання їм різнопланової консультаційної допомоги.
Укрінформ звернувся за коментарями з цього приводу до СБУ.
Як повідомлялося, наразі в Росії та окупованому Криму утримуються понад 100 політичних в'язнів, з них приблизно 10 осіб засуджені або проходять за статтями про «шпигунство».