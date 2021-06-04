В Україні не залишилось жодного «злодія в законі» – Данілов

На виконання доручення Президента Володимира Зеленського та рішення РНБО правоохоронні органи видворили з території всіх “злодіїв у законі”. Тепер аналогічним чином вирішується питання щодо кримінальних авторитетів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО.

“Досі у нас із початку року на території України перебували 34 людини, які мали статус “злодія в законі”. На сьогодні у нас таких людей - нуль. Після рішення РНБО їх було 17, сьогодні жодного злочинця, який є під цими атрибутами, в нашій країні немає”, - сказав Данілов.

За словами очільника Радбезу, так само є динаміка щодо розв'язання питання кримінальних авторитетів.

“Якщо ви пам'ятаєте, у нас було 111 кримінальних авторитетів, які знаходились на території України і потрапили під наші санкції. На сьогодні є звіт, який я можу продемонструвати: із 111 лишилось 42, відносно яких сьогодні триває процедура видворення з нашої країни. 36 уже відправились за місцем свого бажання і 33 перебувають під слідством, вони знаходяться у відповідних наших інституціях”, - зазначив Данілов.

Він також висловив упевненість, що після остаточного розв'язання питання щодо 42 кримінальних авторитетів, в Україні їх більше не залишиться.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 14 травня провів засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення про застосування санкцій до представників кримінальних угруповань.

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Згідно з рішенням РНБО, застосовано обмежувальні заходи до 557 так званих "злодіїв у законі", 542 з яких – іноземці, 15 – громадяни України. Також запроваджено санкції щодо 111 громадян іноземних держав, які перебувають на території України та вважаються кримінальними авторитетами.