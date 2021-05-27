Суд арештував «злодія в законі» на прізвисько «Принц»

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя прийняв рішення про взяття під варту «злодія в законі» на прізвисько «Принц».

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань НПУ, передає Укрінформ.

«Вор в законі», який перебуває в санкційному списку РНБО, обвинувачується у скоєнні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, та у незаконному поводженні зі зброєю. У залі суду його було взято під варту терміном на 60 діб», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 21 травня Печерський районний суд Києва прийняв рішення про обрання запобіжних заходів «злодіям у законі» на прізвиська "Лаша Сван" і "Умка" у вигляді арешту без альтернативи застави.