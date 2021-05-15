Санкції проти «злодіїв у законі»: МВС прогнозує суттєве зниження злочинності

Рішення РНБО про санкції проти так званих «злодіїв у законі» суттєво вплине на зниження злочинності в Україні.

Як передає Укрінформ, про цей йдеться у заяві МВС України, оприлюдненій на сайті відомства.

"В Україні п’ятий рік поспіль зберігається тенденція зменшення рівня злочинності. Але існують окремі групи людей, які мають колосальний вплив на криміногенну картину та дестабілізацію політичної і соціально-економічної ситуації в країні. Це - "вори в законі" та лідери організованих злочинних угруповань. Саме вони контролюють більшість фактів викрадення автотранспорту, квартирні крадіжки та інші системні та масові злочини проти власності українців", - йдеться у заяві.

У МВС вказують, що особливо небезпечним для нацбезпеки є те, що "злодії в законі" намагаються впливати і на політичні процеси, встановлюючи корумповані зв’язки з представниками органів державної влади, місцевого самоврядування, судами.

"За попередніми даними, наразі в світі налічується 557 "ворів у законі", значна кількість з яких мають стійкі кримінальні зв’язки зі злочинним середовищем в Україні та використовують їх задля дестабілізації криміногенної обстановки в країні", - повідомляють в МВС.

При цьому уточнюється, що станом на 1 січня 2020 року на території України перебували 34 "злодії в законі". Останнім часом завдяки злагодженій роботі правоохоронців їх кількість скоротилась майже вдвічі. Двоє з них перебувають у СІЗО та установах виконання покарань, один під домашнім арештом, один - у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

"Щоб повністю викорінити це явище з нашої території, потрібна державна воля та єдина державницька позиція нетерпимості до кримінальних елементів, які загрожують безпеці України та її громадян. І така воля зараз є!", - наголошують в МВС.

У відомстві пояснюють, що згідно з рішенням РНБО, 557 "злодіям в законі" та 111 кримінальним авторитетам, які є іноземними громадянами, буде заборонений в’їзд в Україну та зупинено оформлення будь-яких дозвільних документів на право перебування в країні. Іноземці з цих категорій, які ще залишились на території України, будуть примусово видворені в найкоротші обумовлені законом терміни. Також будуть заморожені їх активи та заборонена будь-яка економічна діяльність у нашій країні.

Кримінальні авторитети та злодії в законі, які є громадянами України, будуть притягатись до відповідальності згідно з кримінально-процесуальним законодавством.

"Рішення РНБО суттєво вплине на зниження рівня злочинності в багатьох сферах життя суспільства, зробить країну більш безпечною та стабільною", - переконані в МВС.

Іще одним важливим кроком, додають у відомстві, стане створення разом з Міністерством юстиції єдиної пенітенціарної установи, де будуть утримуватись ті "злодії в законі" та кримінальні авторитети, які вже засуджені судом: "Там, де для них буде виключена будь-яка можливість порушення режиму виконання покарань".

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня на засіданні РНБО було запроваджено персональні санкції проти 557 так званих "злодіїв у законі".