Санкції проти «злодіїв у законі»: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Текст документу оприлюднений на сайті глави держави, передає Укрінформ.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», - йдеться в указі.

Президент поклав на секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова функцію контролю за виконанням рішення , введеного в дію цим документом.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 14 травня провів засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення про застосування санкцій до представників кримінальних угруповань, затверджено Стратегію розвитку кібербезпеки та погоджено створення загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Multiplex.

Згідно з рішенням РНБО, застосовано обмежувальні заходи до 557 так званих "злодіїв у законі", 542 з яких – іноземці, 15 – громадяни України. Також запроваджено санкції щодо 111 громадян іноземних держав, які перебувають на території України та вважаються кримінальними авторитетами.

Також було продовжено дію санкцій щодо певної кількості громадян Росії та України й російських компаній, термін яких спливає у травні.

Крім того, на засіданні РНБО обговорювалося питання санкцій, запроваджених західними партнерами стосовно українських громадян. Як повідомив тоді секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Україна звернулася до США з офіційним запитом щодо кожного громадянина України – коли, на підставі чого були запроваджені санкції – з тим, щоб відповідно відреагувати стосовно цих осіб на території України.

Фото: Офіс Президента