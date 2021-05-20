Нацполіція затримала двох найвпливовіших в Україні «злодіїв у законі»

Національна поліція заявляє про затримання двох найвпливовіших в Україні «злодіїв в законі» на прізвиська «Умка» та «Лаша Сван».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацполіція України.

Затриманим інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у відповідному кримінальному статусі - стаття 255-1 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили усі сфери їхньої діяльності та зв’язки.

За інформацією поліції, ці особи з "верхівки" злочинного світу утворювали злочинні угруповання та контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян.

“Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління спільно з Офісом генерального прокурора понад рік документували докази поширення злочинного впливу "злодіїв в законі". Відомо, що "Умка", "коронований" у 2014 році, та "Лаша Сван", "злодій в законі" з 1995-го, здобули свої високі "звання" від топ-представників російського кримінального світу. Вони вважалися одними із найвпливовіших "злодіїв в законі" в Україні та контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону. Документування протиправної діяльності "злодїів в законі" відбувалося у два основні етапи. Перший – у квітні цього року, коли під час масштабної поліцейської спецоперації на Дніпропетровщині викрили злочинне угруповання під керівництвом так званого "положенця" та повідомили про підозру одразу 16 його учасникам, серед яких п’ятеро «смотрящих" та четверо кримінальних "авторитетів". Другий етап відбувся 19 травня. Поліцейські затримали "Умку" в аеропорту Дніпра під час спроби виїхати з країни, "Лашу Сван" - в готелі”, - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня на засіданні РНБО було запроваджено персональні санкції проти 557 так званих "злодіїв у законі".

Фото: Нацполіція