Суд арештував «злодія в законі» на прізвисько «Лаша Сван»

Печерський районний суд Києва прийняв рішення про обрання запобіжного заходу «злодію у законі» на прізвисько «Лаша Сван» у вигляді арешту без альтернативи застави.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань НПУ, передає Укрінформ.

«60 діб тримання під вартою без права внесення застави. «Лашу Свана» взято під варту в залі суду. Таке рішення сьогодні, 21 травня, прийняв Печерський районний суд міста Києва», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що йому інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у статусі «злодія в законі» - ч. 3 ст. 255-1 ККУ.

Як повідомлялося, 20 травня правоохоронці затримали двох найвпливовіших в Україні «злодіїв в законі» на прізвиська «Умка» і «Лаша Сван».

21 травня правоохоронці вилучили більше 3,2 млн доларів злочинного «общака», збір та розподіл якого контролювали «злодії в законі» «Умка» та «Лаша Сван».

Фото: npu.gov.ua