Поліція вилучила у затриманих «авторитетів» понад $3,2 мільйона, дорогі авто та зброю

Правоохоронці вилучили понад 3,2 млн доларів США злочинного «общака», збір та розподіл якого контролювали «злодії в законі» «Умка» та «Лаша Сван».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Національна поліції.

Ці готівкові коштів вилучили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями 20 травня під час обшуків.

Встановлено, що вилучені кошти є так званим злочинним «общаком», збір та розподіл якого контролювали «злодії в законі» «Умка» та «Лаша Сван».

Крім цих 3,2 млн доларів США у різній валюті поліцейські вилучили дороговартісні транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів.

У поліції нагадали про затримання 20 травня двох найвпливовіших в Україні «злодіїв в законі» на прізвиська «Умка» та «Лаша Сван».

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня у Миколаївській області оперативники Управління карного розшуку та Корпус оперативно-раптової дії припинили "сходку смотрящих".

Дев'ятеро осіб зібрались в кафе у Вознесенську для визначення повноважень у питаннях тероризування підприємців і фермерів. Серед них – так звані «смотрящі» за Вознесенськом та Миколаївською областю, а також інші кримінальні елементи.

Зловмисники раніше вже були помічені у вимаганні коштів з підприємців, виконанні різних злочинів на замовлення, вибиванні неіснуючих боргів, збиранні коштів для поповнення «злодійського общака», за що деякі притягувались до відповідальності.