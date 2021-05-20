На Миколаївщині правоохоронці припинили «сходку смотрящих»

У Миколаївській області оперативники Управління карного розшуку та Корпус оперативно-раптової дії (КОРД) припинили "сходку смотрящих".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Отримавши інформацію про злочинне зібрання, правоохоронці провели спецоперацію із припинення та нейтралізації можливого злочинного впливу на території регіону.

"Дев'ятеро осіб прибули до м. Вознесенськ у місцеве кафе на «сходку», щоб визначити повноваження у питаннях тероризування підприємців і фермерів району задля змушування сплати данини. Серед них – так звані «смотрящі» за Вознесенськом та Миколаївською областю, а також інші кримінальні елементи", - ідеться у повідомленні.

Зловмисники раніше вже були помічені у вимаганні коштів з підприємців, виконанні різних злочинів на замовлення, вибиванні неіснуючих боргів, збиранні коштів для поповнення «злодійського общака», за що деякі притягувались до відповідальності.

"Наразі діям вказаних громадян надається юридична оцінка та збираються матеріали стосовно їхньої причетності до поширення злочинного впливу, організації та сприяння у проведенні злочинного зібрання", - наголошують у МВС.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня поліція вилучила зброю під час обшуків у представників криміналітету в Одесі, серед вилученого - гранати, кулемети та гвинтівки.