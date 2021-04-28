В Одесі поліція прийшла з обшуками до представників криміналітету

Поліція Одеси проводить масштабні санкціоновані обшуки у представників місцевого криміналітету, встановлюючи причетних до поширення злочинного впливу в регіоні, організації та діяльності угруповань.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ НП в області, передає Укрінформ.

"Сьогодні, 28 квітня, оперативники управлінь стратегічних розслідувань і внутрішньої безпеки спільно зі слідчими облуправління поліції та спецпідрозділом КОРД проводять обшуки у представників криміналітету регіону. Зокрема, перевіряють причетність більше десятка одеситів до встановлення й поширення злочинного впливу у регіоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що деякі із впливових представників криміналітету мають зв’язки з представниками злочинного світу, у тому числі «злодіями в законі». Крім того, дані особи можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, які «спеціалізувалися» на грабежах та крадіжках і уже потрапляли у поле зору правоохоронців.

У поліції уточнили, що "з метою отримання доказів причетності фігурантів до протиправної діяльності правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями їх проживання. Виявили та вилучили засоби для приглушування сигналів мобільного зв’язку, автомобіль, понад 400 тис. грн готівки у різних валютах, документи на різні прізвища, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, що містять докази злочинних намірів фігурантів".

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, після завершення необхідних процесуальних заходів діянням кожної особи буде надана правова кваліфікація.

Варто зазначити, що напередодні травневих свят МВС доручило керівникам ГУ НП в областях ознайомитися з оперативною ситуацією в регіонах, а також забезпечити дотримання порядку під час відзначення 1 травня, Великодня та інших свят.

Як повідомлялося, в Одесі буде залучено 1300 поліцейських та 1200 нацгвардійців для забезпечення правопорядку під час вшанування 2 травня пам’яті загиблих у Будинку профспілок.

Фото: npu.gov.ua