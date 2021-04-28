ДБР проводить обшуки в «Кузні на Рибальському» у справі про закупівлі Міноборони - джерело

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на низці підприємств у рамках розслідування закупівель Міністерства оборони у 2015-2019 роках.

Про це Укрінформу повідомило джерело у ДБР.

"У рамках кримінального провадження за фактами закупівель Міністерством оборони військової техніки, обладнання та послуг неналежної якості та по завищених цінах ДБР проводить обшуки на низці підприємств у Києві та інших областях", - поінформував співрозмовник агентства.

Зокрема, проводяться обшуки на заводі "Кузня на Рибальському" та у підрозділах АК "Богдан Моторс". Упродовж 2015-2019 років ці підприємства укладали договори з Міноборони про постачання до Збройних сил військових автомобілів, обладнання і надання послуг з обслуговування агрегатів військових кораблів. Мова йде про постачання 300 медичних автомобілів "Богдан 2251", понад 800 автомобілів підвищеної прохідності "Богдан 63172", проведення ремонту й модернізації крейсеру "Гетьман Сагайдачний", закупівлю малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М", "Кентавр".

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Наразі правоохоронці у ході досудового слідства вивчають перевищення влади посадовцями Міноборони, пов'язані із безпідставним завищенням вартості закупівель і постачання в особливий період неякісної продукції до підрозділів ЗСУ.

Адвокат експрезидента Петра Порошенка, якому раніше належали завод "Кузня на Рибальському" та корпорація "Богдан", Ігор Головань відмовився коментувати обшуки на підприємствах.

Як повідомлялося, Міністерство оборони у січні заявило, що готує судовий позов до ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» через невчасне виготовлення та постачання середнього розвідувального корабля проєкту “Лагуна”. Відповідно до умов державного контракту, поставка корабля була визначена до 20 вересня 2019 року, однак підприємство не виконало зобов’язання за контрактом.

Контракт між Міністерством оборони та ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” на виконання державного оборонного замовлення було укладено 29 грудня 2017 року.

Торік одну з кримінальних справ, де фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко, щодо заводу "Кузня на Рибальському", було закрито. Національне агентство з питань запобігання корупції у квітні 2020 року заявило, що перевіряє відомості про можливий конфлікт інтересів у Порошенка в справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

У листопаді 2018 року Порошенко продав завод «Кузня на Рибальському» бізнесмену Сергію Тігіпку.