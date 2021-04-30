Україна видворила двох «кримінальних авторитетів» із РФ

Правоохоронці видворили за межі України «злодія в законі» «Міндію Гальського» та «кримінального авторитета» з РФ.

Про це у Телеграмі інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає Укрінформ.

“Обидва представники криміналітету – громадяни Російської Федерації. В Україну приїхали для зустрічі з представниками злочинного світу, встановлення та поширення свого впливу, створення та контролю нових злочинних угруповань. Учора, 29 квітня, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за сприяння Державної міграційної служби примусово їх видворили у Росію”, - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що раніше цього «злодія в законі» поліцейські затримали у Харкові у грудні 2019 року, а 42-річного «кримінального авторитета», засудженого в Росії за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, затримали у січні 2020 року в Закарпатській області під час спроби незаконного перетину кордону.

За інформацією відомства, раніше обох порушників міграційного законодавства за рішенням суду помістили до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.

Наразі обом російським «авторитетам» заборонено в’їзд в Україну строком на п’ять років.

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Як повідомлялося, 7 квітня "кримінального авторитета", громадянина Російської Федерації на прізвисько "Салім" видворили за межі України.

Фото: npu.gov.ua