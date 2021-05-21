У Києві арештували «злодія в законі» на прізвисько «Умка» - без права застави

Печерський районний суд Києва прийняв рішення про обрання запобіжного заходу «злодію у законі» на прізвисько «Умка» у вигляді арешту без альтернативи застави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«Сьогодні, 21 травня, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи двом «ворам в законі» - 60 діб тримання під вартою без права внесення застави» - ідеться в повідомленні.

Їм інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у статусі «злодія в законі» - ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня правоохоронці затримали двох найвпливовіших в Україні «злодіїв в законі» на прізвиська «Умка» і «Лаша Сван».

21 травня правоохоронці вилучили більше 3,2 млн доларів злочинного «общака», збір та розподіл якого контролювали «злодії в законі» «Умка» та «Лаша Сван».

Суд арештував «злодія в законі» на прізвисько «Лаша Сван».