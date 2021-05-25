Ще двом кримінальним авторитетам з санкційного списку РНБО повідомили про підозру

Правоохоронці викрили двох кримінальних «авторитетів» у поширенні злочинного впливу, один із яких перебуває у санкційному списку РНБО, фігурантам повідомили про підозри.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Укрінформ.

“Фігуранти перебувають у статусах так званих "смотрящих" – за відділенням Херсонського СІЗО та за азербайджанською діаспорою у Черкасах. Обом повідомлено про підозру, у тому числі за встановлення та поширення злочинного впливу. Останній перебуває у санкційному списку Ради Національної безпеки та оборони, затвердженому відповідним Указом Президента України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першого фігуранта, кримінального «авторитета» із Черкас, поліцейські затримали ще в березні цього року під час передачі грошей, які він вимагав від громадянина. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Черкаській області отримали докази його причетності до встановлення та поширення злочинного впливу в місті та області. Зокрема, було встановлено, що фігурант вирішував питання у кримінальному середовищі, займався перерозподілом незаконно здобутих коштів та контролював постачання заборонених предметів у місцеві установи відбування покарань.

“Учора, 24 травня, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомили кримінальному «авторитету» про підозру за ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення та поширення злочинного впливу)”, - поінформували поліцейські.

Щодо другого фігуранта — це так званий «смотрящий» за одним із відділень Херсонського СІЗО, і він відбуває там покарання за вчинення тяжких злочинів, у тому числі - умисного вбивства.

Правоохоронці встановили, що він організував незаконний канал постачання наркотиків до установи – у цьому його викрили поліцейські у квітні 2021 року. Зазначається, що оперативники управління стратегічних розслідувань у Херсонській області отримали докази диктування «смотрящим» так званих «злодійських традицій» іншим утриманцям СІЗО, контролювання ним «общаку» та підтримання зв’язків із представниками регіонального криміналітету.

“На цій підставі учора, 24 травня, «авторитету» повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу в СІЗО), ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 2 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів), ч. 3 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України”, - зазначили у поліції.

За встановлення та поширення злочинного впливу передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти злодіїв у законі та кримінальних авторитетів. Санкції, які запроваджуються, - це блокування активів, заборона в’їзду в Україну, відмова в наданні або скасування візи, посвідки на проживання, дозволу на імміграцію, відмова у продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття людьми зі списку громадянства України та примусове видворення за межі України.