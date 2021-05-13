З України видворили російського «кримінального авторитета»

Правоохоронці видворили за межі України «кримінального авторитета» з Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.

«Неодноразово засуджений чоловік, відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі на території України та маючи підтримку з боку російських «ворів в законі», отримав статус так званого «смотрящого» за спецустановою», - ідеться в повідомленні.

Після звільнення він підтримував зв’язки з представниками кримінального світу.

У Нацполіції зазначають, що з метою унеможливлення встановлення та поширення «кримінальним авторитетом» - громадянином РФ - злочинного впливу було прийнято рішення про його видворення у порядку реадмісії на батьківщину.

«Сьогодні, 13 травня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції спільно зі співробітниками обласної поліції та Державної міграційної служби видворили «авторитета», заборонивши йому в’їзд в Україну на три роки», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня поліція примусово видворила за межі України «вора в законі» «Міндію Гальського» і «кримінального авторитета» з РФ.

Фото: npu.gov.ua