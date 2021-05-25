На Закарпатті «зловили» іноземця із санкційного списку РНБО

На виконання рішення РНБО від 14 травня 2021 року міграційна служба Закарпаття спільно з поліцейськими виявила в Ужгороді громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку осіб під номером 600.

Про це повідомляє у Фейсбуці Державна міграційна служба в Закарпатській області, передає Укрінформ.

Як повідомляється, головним управлінням ДМС краю іноземцю скасовано посвідку на тимчасове проживання та приймається рішення про примусове повернення з України.

Це зумовлено тим, що дії цієї особи становлять загрозу національній безпеці України, безпеці громадського порядку та є необхідним для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України, повідомляють в ГУ ДМС в Закарпатській області.

Як повідомлялося, 14 травня Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти злодіїв у законі та кримінальних авторитетів. Санкції, які запроваджуються, - це блокування активів, заборона в’їзду в Україну, відмова в наданні або скасування візи, посвідки на проживання, дозволу на імміграцію, відмова у продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття людьми зі списку громадянства України та примусове видворення за межі України.

Фото: Міграційна служба Закарпатської області, Facebook