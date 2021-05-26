З України депортували 10 «кримінальних авторитетів» із санкційного списку РНБО

Про такі результати відпрацювання Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції щодо викриття кримінальних авторитетів, включених до санкційного списку РНБО, інформує пресслужба департаменту в Телеграмі, передає Укрінформ.

“Вже 27 кримінальним авторитетам із санкційного списку РНБО анульовані дозвільні документи на проживання в Україні. 10 примусово повернули в країни їхнього походження. Серед них - уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв’язки з представниками криміналітету не лише в країнах свого походження, а й у різних регіонах України”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у переліку 17 «авторитетів», яким скасували посвідки та інші дозвільні документи на проживання в Україні, - кілька так званих «смотрящих» та уродженці різних країн.

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За інформацією поліції, усі вони - підозрювані у кримінальних провадженнях, більшість перебувають у місцях позбавлення волі.

“Кожен із них буде відповідати за свої «вчинки» відповідно до українського законодавства. Їм інкримінують вчинення низки тяжких злочинів: встановлення та поширення злочинного впливу, створення злочинних організацій, розбої, викрадення людей, вимагання коштів тощо”, - поінформували у відомстві.

Правоохоронці уточнили, що робота з унеможливлення поширення злочинного впливу кримінальних авторитетів із санкційного списку РНБО триває.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня на Одещині поліція затримала кримінального авторитета із санкційного списку РНБО, який переховувався від відбування призначеного судом покарання.

Президент Володимир Зеленський 14 травня провів засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення про застосування санкцій до представників кримінальних угруповань. Так, рішенням РНБО застосовано обмежувальні заходи до 557 так званих "злодіїв у законі", 542 з яких – іноземці, 15 – громадяни України. Також запроваджено санкції щодо 111 громадян іноземних держав, які перебувають на території України та вважаються кримінальними авторитетами.