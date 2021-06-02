Рада планує посилити вимоги до якості підручників

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №5465 "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури".

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримав 301 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблений з метою встановлення чітких вимог до якості навчальної літератури, насамперед тієї, що використовується у закладах повної загальної середньої освіти, та механізму перевірки дотримання цих вимог, а також уточнення повноважень щодо науково-методичного забезпечення системи освіти.

Серед завдань проєкту закону: запровадження визначення навчальної літератури та визначення критеріїв, яким вона має відповідати; удосконалення розподілу повноважень щодо наукового та методичного забезпечення освіти; визначення підходів до забезпечення якості навчальної літератури шляхом її експертизи.

Законопроєкт встановлює перелік повноважень Центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо наукового та методичного забезпечення освіти, зокрема щодо забезпечення якості навчальної літератури, а також уточнює права інших установ та організацій щодо наукового та методичного забезпечення освіти.

Документ пропонує встановити перелік принципів, яким має відповідати навчальна література, що використовуються у освітньому процесі у закладах освіти, та визначити явища, неприпустимі у навчальній літературі (академічний плагіат, фальсифікація та фабрикація, дискримінаційні висловлювання).

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Законопроєкт також передбачає обов’язковість експертизи навчальної літератури, що виготовляється за кошти державного бюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства.

Крім того, документ встановлює право ініціювати експертизу навчальної літератури, що виготовляється за кошти фізичних та юридичних осіб та використовується у закладах освіти, на предмет відповідності вимогам законодавства, та визначає правові наслідки результатів цієї експертизи. Так, навчальна література, яку за результатами експертизи визнано такою, що не відповідає вимогам законодавства, не може використовуватися під час освітнього процесу.

Очікується, що запровадження змін, передбачених проєктом закону, дасть змогу покращити якість навчальної літератури, насамперед шкільних підручників, а також сприяє виконанню міжнародних зобов’язань України щодо протидії дискримінації та забезпечення прав людини, зокрема, виконання рекомендацій, отриманих в рамках Універсального періодичного огляду Ради ООН з прав людини.