У підручниках з української для 10 класу виявили посилання на порносайт

У підручнику з української мови для 10-го класу виявили посилання на сайт із порнографією, раніше на ресурсі з такою адресою існував сайт новин, на нього і посилався автор підручника.

Про це повідомив декан факультету кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ В’ячеслав Марков у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Про інцидент з посиланням на порно-сайт у шкільному підручнику з української мови за 10 клас. За даними інтернет-ресурсу «https://completedns.com/dns-history/», що зберігає базу даних з історією реєстрації інтернет-доменних імен, «novomirgorod.***» уперше було зареєстровано 02.09.2004 року. За даними інтернет-ресурсу «http://web.archive.org/», що зберігає дані щодо змісту вебсайтів на певні дати, домен «novomirgorod.***» у період з 08.12.2008 року до 17.09.2019 року використовувся для роботи вебсайту «Портал Новомиргородського району Кіровоградської області», на якому розміщувались новини», - повідомив Марков.

Він зазначив, що з вересня 2019 року до серпня 2020 року домен не використовувався для посилання на жодний вебсай, а з 29 вересня 2020 року по теперішній час домен «novomirgorod.***» використовується для роботи англомовного вебсайту, що містить матеріали порнографічного характеру.

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«У той час підручник української мови, у якому він згадується, був виданий ще у 2018 році, тобто коли домен «novomirgorod.***» належав вебсайту новин. Особи, причетні до розміщення протиправного контенту, встановлюються», - повідомив Марков.

Ситуацію прокоментував і автор підручника Олександр Авраменко. «У вересні 2020 року сайт Новомиргородського району змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього сайту Новомиргорода. Тільки зараз стало відомо про таку метаморфозу», - написав у Фейсбуці Авраменко.

Він повідомив, що видавництво «Грамота» 17 травня звернулося до кіберполіції з проханням заблокувати порносайт і отримали відповідь, що лист розглянуть протягом 10 днів. Оскільки сайт із порнографічним контентом досі не заблокований, видавництво 19 травня звернулося до департаменту швидкого реагування.

Як повідомлялося, у підручнику Олександра Авраменка «Українська мова. 10 клас», який видано у 2018 році, на с. 189 після тексту про шкільну форму в дужках зазначено сайт, з якого взято текст статті (з метою дотримання авторського права). Виявилося, що наразі на ньому розміщуються порнографічні матеріали, а не новини Новомиргородського району. Соціальні мережі вибухнули негативними коментарями щодо якості підручників, зокрема, щодо різноманітних ляпів.