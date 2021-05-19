Кабмін схвалив концепцію розвитку і функціонування української мови до 2030 року

Кабінет Міністрів схвалив Концепцію Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.

Зазначається, що програма розрахована на 2022-2030 роки. Її державним замовником визначено МКІП.

«Програма фактично передбачає поступову зміну ставлення іншомовних людей до української, усвідомлення важливості даного кроку і надання можливостей для повноцінного переходу на українську. Добровільного переходу. Бо ми у МКІП притримуємося саме лагідної українізації, яка матиме довготривалий ефект», - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Програма, зокрема, передбачає зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвих механізмів її захисту, розвитку та популяризації; обов’язкове використання державної мови працівниками органів державної влади та місцевого самоврядування під час виконання своїх службових обов’язків, недопущення її дискримінації.

Також передбачено реалізацію мотивуючих проєктів з вивчення, навчання та спілкування українською мовою для громадян України; відкриття мережі курсів з вивчення української мови (в тому числі дистанційних та онлайн-курсів) для різних категорій осіб, зокрема на безоплатній основі.

Йдеться й про покращення якості викладання державної мови в закладах освіти; запровадження іспиту на рівень володіння державною мовою, у тому числі сертифікаційного іспиту з української мови для іноземців, які виявили бажання її вивчати.

Програма передбачає підтримку та популяризацію української мови за кордоном; сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови.

Планується розвиток національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів; підтримка інновацій та розвиток сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі, зокрема стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу.

Програмою передбачено підтримку книговидавничої справи, сприяння запровадженню освітніх теле- та радіопрограм, відкритих онлайн-курсів з української історії та культури.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.