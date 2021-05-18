Кремінь нагадав музеям про мовний закон

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадав про використання державної мови в музейній справі та мистецьких виставках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба уповноваженого.

«Сьогодні, 18 травня, у Міжнародний день музеїв, вітаючи митців, музейних працівників та всю професійну спільноту зі святом, хотів би привітати й усіх нас із тим, що від 16 липня 2021 року української мови у музейній справі стане ще більше», - заявив Кремінь.

Мовний омбудсмен нагадав, що вже менш як за 2 місяці набуде чинності стаття 23 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», частина 5 якої регулює використання державної мови в музейній справі та мистецьких виставках.

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Так, відповідно до Закону, державною мовою має здійснюватися музейний облік у музеях усіх форм власності та подаватися інформація (у т.ч. аудіовізуальна) про музейні предмети, що демонструються в музеях та на мистецьких виставках (поряд із державною може дублюватися іншими мовами).

Також українською повинні виготовлятися вхідні квитки для відвідування музею чи виставки та публічні оголошення.

«Варто зауважити, що розмір шрифтів при дублюванні тексту будь-якою іншою мовою не може бути більшим за розмір шрифтів тексту державною мовою, а аудіовізуальна інформація державною мовою має бути виконана не менш розбірливо, гучно та зрозуміло, ніж відповідна інформація іноземною», - йдеться у повідомленні.

Кремінь також подякував всім музейним працівникам за щоденну самовіддану працю та закликав належним чином підготуватися до імплементації чергових норм мовного закону, щоб забезпечити право громадян на отримання всієї необхідної інформації та послуг українською.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня у світі відзначають Міжнародний день музеїв. День заснований на ХІ Генеральній конференції Міжнародної ради музеїв (ІСОМ) і відзначається з 1978 року. Цьогорічна тема Міжнародного дня музеїв - «Майбутнє музеїв: відновлення та переосмислення».

Сьогодні міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вручив нагороди працівникам музейних закладів з нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв.