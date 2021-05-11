У Креміня працюють над створенням Музею української мови

В Україні необхідно створити Музей української мови, який відтворюватиме історію розвитку, заборони та відродження державної мови.

Як передає Укрінформ, про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє пресслужба Уповноваженого.

«Разом з Академією педагогічних наук України ми працюємо над Концепцією майбутнього Музею української мови. Щиро віримо, що така музейна експозиція буде представлена в багатьох закладах освіти, тих, які стоять на захисті національних інтересів», - сказав Кремінь.

Уповноважений переконаний, що такі музеї можна зробити навіть на шкільному рівні. За його словами, таким чином кожна дитина ще змалечку знала б, як зароджувалась українська мова, які пам’ятки літератури світового рівня належать Україні, які письменники є знаковими, довідалися б про історію заборон та історію відродження української мови, етапи, пов’язані з розвитком нашої рідної мови.

«Це загальноєвропейський досвід. Мої колеги, які займаються імплементацією мовного національного законодавства в різних країнах Європи й з якими ми маємо тісний контакт, показують нам свою «дорожню карту», - додав Кремінь.

Як повідомлялося, раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляв, що у 2021 році Україна планує інтегруватися до Європейської федерації національних мовних інституцій.