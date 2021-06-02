Парламент збирається спростити закупівлю інноваційних ліків

Верховна Рада планує вивести договори на інноваційні ліки з-під дії закону про закупівлі.

Як передає кореспондент Укрінформу, за ухвалення у першому читанні законопроєкту №4662 «Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу» проголосував 301 народний депутат.

Положення документа передбачають проведення до 31 грудня 2023 року пілотного проєкту щодо виведення закупівель за договорами керованого доступу з-під дії Закону України «Про публічні закупівлі». При цьому інформація про міжнародну непатентовану назву (за наявності) препарату, торговельну назву, форму випуску та дозування, щодо якого укладено договір керованого доступу, повинна оприлюднюватися в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня укладення відповідного договору.

Також має бути оприлюднена інформація про заявника, уповноваженого представника заявника (за наявності), строк дії договору керованого доступу. Щорічний звіт за результатами моніторингу договору керованого доступу оприлюднюється в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня проведення моніторингу.

Зазначається, що договори керованого доступу укладатимуться з метою забезпечення доступності таких лікарських засобів для пацієнтів за бюджетні кошти. Перелік лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу, затверджується Кабінетом Міністрів за погодженням з Комітетом Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Для визначення доцільності укладення договору керованого доступу проводиться державна оцінка медичних технологій щодо лікарського засобу, що може постачатися відповідно до такого договору.

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У разі державної реєстрації в Україні генеричного лікарського засобу із такою самою міжнародною непатентованою назвою (за наявності) та показаннями для застосування, що і лікарський засіб, щодо якого укладено договір керованого доступу, договір керованого доступу підлягає достроковому розірванню 31 грудня поточного бюджетного року за відповідними результатами державної оцінки медичних технологій за скороченою процедурою, якщо строк дії такого договору не закінчується раніше зазначеної дати.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я має намір запровадити в закупівлях лікарських засобів практику договорів керованого доступу. Йдеться про закупівлю препаратів, які виробляються одним виробником і є дороговартісними. Закупівля проводитиметься після проведення процедури оцінки медичних технологій.