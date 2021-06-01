Програма медгарантій-2021: які безоплатні послуги може отримати дитина

Кожна дитина в Україні може отримати безоплатну допомогу за Програмою медичних гарантій. Для цього в неї має бути укладена декларація з з педіатром чи сімейним лікарем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна служба здоров'я (НСЗУ).

За Програмою медичних гарантій діти отримують:

медичну допомогу при народженні;

вакцинацію, згідно з Національним календарем щеплень;

перелік послуг на первинному рівні надання медичної допомоги;

консультації вузьких спеціалістів за електронним направленням лікаря первинки;

невідкладну та планову стоматологічну допомогу;

стаціонарну допомогу, включно з операціями за потреби та інші.

Серед 31,2 млн українців, які мають декларації з лікарями, - 6,7 млн дітей. З них 1,9 млн - віком до 5 років та 4,8 млн - від 5 до 17 років.

"Декларацію з сімейним лікарем чи педіатром укладають батьки або опікуни дитини. Серед 31,2 млн українців, які мають декларації зі своїми лікарями, 6,7 млн дітей. З них, 1,9 млн - віком до 5 років та 4,8 млн - від 5 до 17 років", - йдеться у повідомленні.

Укласти декларацію з сімейним лікарем чи педіатром до виповнення дитині 14 років можуть батьки. З лікарем батьки можуть підписати декларацію одразу після народження дитини. Завдяки сервісу єМалятко перший медичний висновок формує лікар у пологовому будинку. Це електронний документ, який містить інформацію про малюка та є підтвердженням його народження. Коли батьки обиратимуть педіатра для дитини, її дані вже будуть в електронній системі – це пришвидшує підписання декларації. На сьогодні, за даними НСЗУ, сформовано майже 150 тис. медвисновків про народження дитини.

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Дитина, якій вже виповнилося 14 років, за наявності паспорта може обрати собі лікаря та подати декларацію самостійно. За дитину, якій не виповнилося 14 років, декларацію підписує хтось із батьків або інший законний представник.

Повідомляється також, що до безоплатного пакету на первинному рівні надання медичної допомоги включено:

Динамічне спостереження за станом здоров’я дитини, зокрема, із хронічними захворюваннями. Діагностика та лікування поширених хвороб, травм, отруєнь патологічних станів тощо.

Аналізи, швидкі тести - загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, загальний холестерин, глюкоза крові тощо.

Направлення на діагностичні обстеження та до вузьких спеціалістів.

Вакцинація дітей, згідно з Національним календарем щеплень. Відповідно до Календаря, дитину можна безоплатно вакцинувати проти 10 інфекційних захворювань (туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, правцю, кашлюку, кору, паротиту, краснухи, вірусного гепатиту В, гемофільної інфекції).

Консультуванн щодо здорового харчування, способу життя тощо.

Електронні рецепти на препарати за програмою «Доступні ліки», якщо у дитини діагностовано серцево-судинну або ревматичну хвороби, діабет ІІ типу чи астму. Такі ліки можна отримати в аптеці безоплатно або з незначною доплатою.

Надання окремих послуг паліативної допомоги та ін.

Інформацію про те, які послуги безоплатні і в яких закладах їх отримати, можна дізнатися за номером 16-77.

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За даними НСЗУ, з початку 2021 року за Програмою медичних гарантій дітям до 18 років виписали понад 4,7 млн е-направлень до вузьких фахівців. Найчастіше до таких лікарів: офтальмолог - понад 357 тис. е-направлень, невролог - понад 352 тис., травматолог - понад 294 тис. е-направлень.