Парламент планує ввести штрафи за продаж ліків дітям

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо встановлення відповідальності за продаж лікарських засобів малолітнім дітям.

За ухвалення законопроєкту №5123-1 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам» проголосували 319 депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт встановлює, що продаж ліків малолітнім дітям, а також їхня доставка кінцевому споживачу-малолітній особі тягнутиме за собою накладення штрафу на особу, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, на суму від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800 грн – 13 600 грн). Якщо правопорушення буде вчинене повторно протягом року, то штраф сягатиме від 800 до 1 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (13,6 тис. грн – 23,8 тис. грн).

Згідно з положеннями Цивільного кодексу, малолітньою вважається дитина, яка не досягла 14 років.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №5122 "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям". Законопроєктом пропонується встановити заборону на продаж аптечними закладами лікарських засобів особам віком до 14 років. Зазначається, що у разі виникнення сумніву щодо віку покупця, відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік.