Заборона продажу ліків дітям пройшла перше читання в Раді

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №5122 "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 306 народних депутатів.

Так, законопроєктом пропонується встановити заборону на продаж аптечними закладами лікарських засобів особам віком до 14 років. Зазначається, що у разі виникнення сумніву щодо віку покупця, відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік.

Очікується, що ухвалення відповідного проєкту закону дозволить врегулювати на державному рівні ситуацію з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми особами та сприятиме зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей та підлітків.