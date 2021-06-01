В Україні за добу - 2 137 випадків коронавірусу

В Україні минулої доби виявлено 2 137 випадків зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

«01 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 91 дитина та 56 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 163 пацієнти, одужали – 12 085. Госпіталізовано – 579 осіб.

За весь час пандемії в Україні підтверджено 2 204 631 випадок COVID-19, одужали 2 053 167 осіб. Водночас зафіксовано 50 699 летальних випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

За добу в Україні зробили 13 937 щеплень проти COVID-19.

«13 937 людей щеплено проти COVID-19 за добу 31 травня 2021 року. Одну дозу отримали 10 232 людини, повністю імунізовані - 3 705 людей», - йдеться в повідомленні.

Вакцинацію здійснювали 215 мобільних бригад та 317 пунктів щеплень.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 032 038 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 129 482 особи.

Станом на 1 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 615 238 людей.

Як повідомляв Укрінформ, кампанія з вакцинації від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.