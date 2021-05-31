Комітет Ради пропонує дозволити вишам навчати іноземних студентів різними мовами

Комітет ВР з питань освіти та науки пропонує дозволити вишам навчати іноземних студентів різними мовами.

Про це під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Освіта та науки” сказав голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає кореспондент Укрінформу.

“Є ініціатива комітету освіти та науки, і ми її найближчими тижнями будемо вносити в парламент для того, щоб наші університети могли зробити певний стрибок на зовнішні ринки. Сьогодні навчання іноземців дозволено двома мовами - або англійською, або українською. Ми втрачаємо величезні ринки наших сусідів. Мова йде про те, щоб дозволити навчання іноземців в окремих групах іноземців будь-якою мовою. ...Ми порахували, що потенціал цього закону — плюс 20 тисяч студентів іноземців. А це означає, що щорічно це плюс 1,2 млрд грн в бюджети університетів, і щорічно плюс 4 млрд грн в бюджети місцевих громад”, - сказав Бабак.

Таким чином, за словами голови комітету, наприклад, на Закарпатті в університетах можуть викладати для іноземних студентів угорською мовою, на Львівщині та Волині — польською, в Чернівцях - румунською тощо. Також, за його словами, це дасть змогу приймати на навчання студентів із Середньої Азії, навчання яких могло б здійснюватися російською мовою.

На сьогодні, за словами Бабака, в Україні навчається близько 70 тисяч студентів-іноземців.

Окрім цього, голова комітету ВР додав, що нині на другому читанні знаходиться законопроєкт, яким пропонується дозволити об'єднання вишів.

“Нам потрібно створювати і серед українських університетів величезні регіональні потужні галузеві університети. Зокрема і шляхом об’єднання. І це важливий елемент. У нас, на жаль, цей процес по суті заблокований указом президента від 1998 року, яким не дозволяється об'єднувати майно національних університетів, а у нас їх більш ніж 160. Це велика проблема. Ми домовилися про те, що вирішимо її на рівні закону, він на другому читанні. Я сподіваюся, найближчими двома пленарними тижнями ми приймемо такий закон, який дозволяє об’єднувати університети в більш потужні, бо тільки великі університети, з гарною матеріальною та фінансовою базою можуть дати хорошу якість освіти”, - сказав Бабак.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Освіта і наука" підписав указ про створення Президентського університету майбутнього.

11 травня Президент анонсував відкриття в Україні нового університету з підготовки спеціалістів у сфері безпеки.