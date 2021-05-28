В українських вишах навчаються 76,5 тисячі іноземних студентів

У закладах вищої освіти України навчаються 76 тисяч 548 іноземних студентів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

На засіданні колегії МОН було обговорене питання пропагування вищої освіти в Україні на міжнародному рівні у 2021-2022 роках.

“У процесі вдосконалення вищої освіти важливо, зокрема мінімізувати корупційні ризики при поданні документів іноземцями для вступу до закладів освіти України. Для цього ми працюємо над створенням єдиної міжвідомчої системи щодо набору іноземних студентів до закладів вищої освіти України. Популяризація української освіти - це одна із важливих основ розвитку держави та підготовки конкурентоспроможного людського капіталу”, - повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Як зазначила директорка Українського державного центру міжнародної освіти Олена Шаповалова, минулий рік відзначився низкою труднощів, пов‘язаних із пандемією та забороною запрошення іноземних громадян на навчання. Однак завдяки вчасній реакції і зусиллям МОН та підтримки народних депутатів, державного підприємства «Український державний центр міжнародної освіти» суттєвого скорочення в’їзду іноземців у 2020-2021 навчальному році не відбулося. А отже, сказала Шаповалова, було продовжено терміни вступу іноземців для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра до 15 грудня 2020 року та до 15 квітня 2021 року, також сталися деякі зміни щодо відновлення запрошення іноземців на навчання або стажування та прийому іноземних делегацій.

Читайте також: В українських вишах очікується 2200 студентів з окупованих територій

Станом на 1 січня зареєстровано 37 тис. 523 запрошення для іноземних вступників.

Індія посідає лідируючі позиції серед країн за походженням іноземних абітурієнтів, яким було зареєстровано запрошення на навчання. У десятку країн із найбільшою кількістю зареєстрованих запрошень увійшли: Індія – 7142; Марокко – 4839; Нігерія – 4042; Туреччина – 2233; Туркменістан – 1625; Алжир – 1552; Китай – 1317; Пакистан – 1217; Єгипет – 1189; Непал – 816.

У МОН поінформували, що на сайті Українського державного центру міжнародної освіти (УДЦМО) можна перевірити справжність запрошення і отримати його електронну копію.

“У порівнянні з 2011 роком кількість іноземних студентів, які навчалися в Україні, постійно зростала. Станом на 1 січня їх кількість складала 76 548 студентів (у 2018 році було 75 605)”, - ідеться у повідомленні.

За походженням та кількістю іноземних студентів, які навчаються в закладах вищої освіти України, лідирують такі країни: Індія – 18 095; Марокко – 8832; Туркменістан – 5322; Азербайджан – 4628; Нігерія – 4227; Китай – 4055; Туреччина – 3999; Єгипет – 3048; Ізраїль – 2107; Узбекистан – 1585.

З них 68 908 осіб перебувають на основному навчанні, це становить 90,02%; мовна підготовка, відповідно, 4936 (6,45%); післядипломна освіта – 1719 (2,25%); аспірантура, докторантура – 974 (1,27%); за програмами академічної мобільності – 11 (0,001%).

Найпопулярнішими закладами вищої освіти, де навчаються іноземні студенти в Україні, є: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Харківський національний медичний університет; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Одеський національний медичний університет; Запорізький державний медичний університет; Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова; Дніпровський державний медичний університет; Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського МОЗ України; Буковинський державний медичний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

“Серед спеціальностей, які обрали іноземні студенти, найпопулярнішими є медичні – майже 50%, а саме: медицина (36,81%); стоматологія (6,46 %); лікувальна справа (4,02%); менеджмент (4,04%); фармація, промислова фармація (4,00%); середня освіта (2,32%); право (2,01%); архітектура та будівництво (1,72%); фінанси, банківська справа та страхування (1,7%); економіка (1,60%)”, - підкреслили у МОН.

У МОН розроблено проєкт наказу «Про запровадження пілотного проєкту (експерименту) з організації дистанційного вступу іноземців та осіб без громадянства». Передбачається проведення у 2021 році пілотного проєкту (експерименту) з організації дистанційного набору громадян Китайської Народної Республіки до закладів вищої освіти України.

Як повідомляв Укрінформ, на виконання указу Президента «Про вдосконалення вищої освіти в Україні» та з метою популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів з 30 березня до 1 квітня було організовано візит делегації Міністерства освіти і науки на чолі з міністром Шкарлетом до Таджикистану.

Фото: Shutterstock