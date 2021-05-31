Українців закликають активно використовувати символіку до 30-річчя Незалежності

Міністерство культури та інформаційної політики України закликає активно використовувати візуальну символіку до святкування 30-річчя Незалежності України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МКІП.

“До 30-ї річниці Незалежності України за координації Міністерства культури та інформаційної політики України підготовлена концепція єдиної візуальної символіки свята. Наразі виготовлено інформаційні продукти, що містять описи, дизайн-макети, експозиційні макети, логотипи, графічно-шрифтові частини зображень, зображення візуальної системи, використання логотипів”, - ідеться в повідомленні.

Усі бажаючі можуть використовувати інформаційні продукти, розміщені в електронному вигляді за посиланням.

У МКІП зауважили, що їх використання є безоплатним та не потребує додаткових погоджень та дозволів.

В основу концепції відзначення 30-ї річниці Незалежності України покладена ідея бачення незалежності як мрії, якої прагнули багато поколінь українців, сказано в повідомленні.

Графічна візуалізація комплексу образів реалізована у вигляді калейдоскопічних квіткових орнаментів. Квітка – образ, що розкриває ідею держави. "Ти у мене єдина" – основний лейтмотив всього проєкту. Це слоган, який є певним універсальним зверненням до країни, квітки, Незалежності, нації. Айдентика розроблена креативною агенцією “Провід”.

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Передбачено, що кожна область України матиме свою унікальну квітку-логотип з графічними елементами і кольоровою гамою прапорів цього регіону, а також квіти-символи сфер діяльності: медицина, будівництво, наука, цифрові технології, виробництво. Додатково передбачена спрощена форма логотипу для використання на маленьких форматах, а також для друкованих або вишитих логотипів.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня була презентована концепція єдиної візуальної символіки до 30-річчя Дня Незалежності.