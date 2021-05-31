Зеленський наголосив на важливості «боротьби» за українських учених

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне знаходити нові механізми та кошти для підвищення оплати праці освітян і престижності їх роботи.

Про це він заявив під час виступу на форумі "Україна 30. Освіта і наука", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього року ми підвищили заробітні плати для наших освітян, але зупинятися на цьому не можна, ми повинні знаходити нові механізми та кошти, щоб вони відчували престижність своєї професії, а молоде покоління хотіло працювати у закладах освіти", - сказав Президент.

Він також наголосив на важливості "боротьби" за українських учених, забезпечення науково-технічною базою для досліджень, впровадження відкриттів та інновацій у реальне життя й зміцнення їх авторитету в міжнародному середовищі науковців.

"Сьогодні нашим пріоритетом є розвиток кожної ланки освіти: дошкільної, початкової, базової, професійно-технічної, вищої освіти та подальшої освіти дорослої людини протягом усього її життя", - наголосив глава держави.

На його переконання, країна, яка прагне бути конкурентоспроможною у сучасному світі, має визначити освіту і науку стратегічними сферами.

За словами Президента, розвиток демократичного, успішного й активного суспільства і будь-яких сфер - безпекової, оборонної, економічної, медичної, ІТ та інших - неможливий без добре освічених, ерудованих, креативних громадян.

"Їхня підготовка має починатися не у 17 чи 18 років в університеті, а майже з народження", - вважає Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рівень заробітної плати вчителів зросте на 30% протягом цього року.

Кабінет Міністрів 20 січня затвердив нову тарифну сітку для розрахунку заробітних плат працівників бюджетних установ. Глава уряду відзначив тоді, що це рішення дає можливість збільшити зарплати вчителів вже в січні майже на 20%.