Зарплати вчителів зростуть на 30% цього року – Шмигаль

Рівень заробітної плати вчителів зросте на 30% протягом цього року.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цього року ми збільшимо заробітні плати вчителів на 30%, але, звичайно, наша мета – це не менше, ніж середня заробітна плата по країні. Має бути мінімальний базис для вчителів, для освітян», - сказав Шмигаль.

За його словами, влада має попіклуватися про достатню кількість шкіл і дитячих садочків. Тобто необхідно створити сучасну розвинену інфраструктуру й ініціатива Президента «Велике будівництво» дозволить це зробити.

«Ми можемо говорити, враховуючи минулий та цей рік, про сотні новозбудованих шкіл та садочків в нашій державі, які створюють якісну сучасну інфраструктуру для освіти», - сказав Прем'єр.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів під час чергового засідання 20 січня затвердив нову тарифну сітку для розрахунку заробітних плат працівників бюджетних установ. Як відзначив Прем'єр-міністр, це рішення дає можливість збільшити зарплати вчителів вже в січні майже на 20%.