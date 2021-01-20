Зарплати вчителів зростуть на 20% - рішення уряду

Кабінет Міністрів ухвалив рішення для зростання заробітних плат вчителів на 20% вже цього місяця.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

"Зарплати вчителів зростуть на 20% вже цього місяця. Щойно уряд затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ", - написав Шмигаль.

Він додав, що уряд виділив цього року на зарплати вчителям майже 100 млрд грн. Тому таке рішення абсолютно прораховано та забезпечено відповідними фінансами.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2020 року Шмигаль заявляв, що наступного року зарплати вчителів мають зрости на 25%, загалом видатки на освітню галузь збільшено на 26 млрд грн порівняно з 2020 роком.