Шмигаль впевнений у готовності Нафтогазу стати постачальником «останньої надії» для населення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконаний у готовності компанії «Нафтогаз України» постачати всім побутовим споживачам (населенню) країни природний газ як постачальник «останньої надії» (ПОН) у разі відмови інших збутових компаній продавати газ по 6,99 грн за куб. м.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Укрінформ.

«Нафтогаз готовий до таких ситуацій. Тобто, якщо відбувається відмова когось постачати за такою ціною, то Нафтогаз як постачальник останньої надії по 6,99 грн за куб. м постачатиме газ людям», - зазначив Шмигаль.

Прем'єр знову наголосив, що Україна не відмовляється від лібералізації на ринку природного газу для населення, але цей сегмент ринку розпочав роботу тільки з серпня минулого року і ще не повною мірою збалансований.

"Зокрема, є великі компанії, які мають монопольне становище в окремих областях. Це регіональні газові компанії, яким належать 88% ринку газопостачання для побутових споживачів. Тому відбувся перекіс цін, коли державна компанія НАК "Нафтогаз" продає в одній з областей газ для побутових споживачів у січні по 7,22 грн, а є області, де ціна становить понад 10 грн", - зазначив він.

Шмигаль нагадав, що через сильні морози, які прийшли до Європи й України, ціна газу на біржах різко зросла, а купувати пальне за такою ціною готові не всі споживачі в країні.

"Тому навіть у ринкових механізмах передбачається втручання держави для того, щоб захистити побутового споживача. Звісно, може бути продукт монетарної субсидії, щоб захистити вразливих споживачів, але це продукт довгий, він потребує часу, реєстрації, визначення правильних параметрів отримувачів", - пояснив прем'єр.

Як повідомлялося, Шмигаль 13 січня доручив підготувати проєкт рішення про граничний рівень ціни на природний газ для населення на період карантину по 6,99 грн за куб. м, що відповідає мінімальній ціні на українській біржі в січні цього року.

Водночас Шмигаль наголосив, що це тимчасовий захід, і Україна не має наміру відмовлятися від уже запущеного ринку газу для населення.

Нафтогаз того самого дня ввечері повідомив, що його газопостачальна компанія (ГПК) готова постачати газ на таких умовах. Для клієнтів ГПК, які раніше оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 грн, 5,24 грн і 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів.

"Ми готові мінімізувати тиск цін на енергоносії на незахищені верстви населення під час карантинних обмежень. Ми готові "прийняти на ПОН" усіх, хто опиниться без постачальника газу в разі неготовності газозбутової компанії забезпечити визначену урядом ціну в 6,99 грн за куб. м", - запевнив очільник Нафтогазу Андрій Коболєв.

ГПК "Нафтогаз" у жовтні-листопаді 2019 року обслуговувала понад 410 тис. побутових споживачів Донецької області, які автоматично перейшли до неї як до ПОН.

У грудні-січні ГПК, як ПОН, почала обслуговувати 270 тис. побутових споживачів Херсонської області.