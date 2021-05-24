МОН розглядає для вчителів обов'язкову вакцинацію або ПЛР-тест

В Україні законодавчо не передбачені обмеження щодо вчителів, які не пройшли вакцинацію від коронавірусної хвороби, проте в Міністерстві освіти і науки опрацьовують можливі зміни в кваліфікаційну характеристику професії.

Про це сказав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в інтерв’ю «РБК-Україна», повідомляє Укрінформ.

«На сьогодні законодавчо таких обмежень немає, але опрацьовується механізм, враховуючи те, що це потенційний носій вірусу, який знаходиться в групі і колег і дітей. Діти менше хворіють, але вони теж є носіями. Треба подумати про те, можливо потрібно в кваліфікаційну характеристику професії внести обов'язково або вакцинацію або ПЛР-тест. Але поки що законодавчо цього немає, в обов'язковому порядку поки немає. Є ж санітарна книжка для працівників харчової торгівлі, кухарів, і так далі. Це ж не є щось таке, що за рамки виходить. Ми носії все одно, але ти повинен максимально убезпечити весь свій колектив», - сказав Шкарлет, відповідаючи на запитання, чи передбачені в майбутньому якісь можливо санкції, щодо вчителів, які не пройшли вакцинацію від COVID-19.

Також Шкарлет розповів, що наразі по школах і садочках 250 тисяч працівників записані на вакцинацію, по установах вищої освіти і коледжах охочих понад 25 тисяч (в середньому по всіх установах це понад 90% всіх співробітників).

«Точно знаю, що по Києву вже навіть почали ревакцинацію. Можливо, назва вакцини Pfizer дасть нам ще більший відсоток бажаючих. Крім того, я би так критично не оцінював відсоток саме тих, хто не хоче вакцинуватися. Дуже багато людей, яким медично протипоказано, які перехворіли, тобто їм теж якийсь час, десь пів року не варто вакцинуватися», - розповів міністр освіти і науки.

Водночас він наголосив, що «жорстких відмов не було, тобто ми ставили питання, хто з вас бажає».

«Відсоток, «хто не бажає», сама приставка «не» вже провокує на негатив» - вважає Шкарлет.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні минулої доби, 23 травня, виявлено 1 334 випадки зараження коронавірусом. За весь час пандемії в Україні підтверджено 2 183 855 випадків COVID-19.

Також за минулу добу, 23 травня, в Україні проведено понад 1,3 тисячі щеплень від COVID-19.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини AstraZeneca (Covishield) виробництва індійського Інституту сироватки крові. 25 березня Україна отримала 215 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac). Через місяць, 30 квітня, в Україну було доставлено 500 тис. доз. вакцини CoronaVac, а 9 травня – ще півмільйона доз цієї вакцини.

Також 16 квітня до України прибуло 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, у рамках глобальної ініціативи COVAX. Впродовж 18-21 травня в країну доставили ще 473 850 доз цього препарату.