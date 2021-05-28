Утворення у Слов'янську ВЦА практично не вплине на життя людей – експерт

Утворення у Слов'янську міської військово-цивільної адміністрації практично не позначиться на повсякденному житті людей.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" сказав аналітик громадської організації "Сильні громади" Денис Бігунов, передає Укрінформ.

"Жителі міста побоюються, що сама військово-цивільна адміністрація — це щось пов'язане з війною. Однак це на 99% не так. І це лише назва, яке виникає з періоду антитерористичної операції. Слов'янськ — повністю мирне місто. Тут просто застосована така форма правління, коли одна людина вирішуватиме все те, що раніше вирішували виконком, міський голова та міська рада. Але не з військовими або тими чи іншими змінами в житті", — пояснив експерт.

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Він акцентував, що це тимчасовий захід, і зараз потрібно якомога детальніше роз'яснювати людям, що таке ВЦА, аби уникнути маніпуляцій, наприклад щодо соціальних виплат, пенсій, зарплат.

Бігунов звернув увагу, що військово-цивільна адміністрація, місцеве самоврядування не має жодного стосунку до пенсійних виплат. Її робота спрямована лише на розв'язання тих питань, які й раніше вирішувало місцеве самоврядування.

"Єдина відмінність, якщо раніше ці питання вирішували три суб'єкти: виконком, міський голова, міська рада, то нині їх вирішуватиме одна людина, — очільник військово-цивільної адміністрації. Тимчасово, лише до виборів", — зазначив аналітик.

За його словами, це рішення Президента зумовлене тим, що міська влада після виборів не може знайти спільної мови, і важливі для міста рішення не ухвалюються.

"Міського голову обрали від однієї партії, а більшість у міськраді сформувала інша політсила. У зв'язку з цим міський голова і більшість не знайшли спільної мови... Не був ухвалений бюджет, не ухвалювалося жодних рішень... Тому Президент ухвалив рішення про те, щоб до наступних позачергових виборів, перезапуску міської ради, були ухвалені бюджет, план соціально-економічного розвитку військово-цивільною адміністрацією. На повсякденному житті людей це практично ніяк не позначиться", — пояснив Бігунов.

Водночас аналітик наголосив, що оскільки рішення ухвалюватиме фактично одна людина, від суспільства це вимагає більше відповідальності щодо контролю, а від очільника ВЦА - взаємодії. "Адже рішення мають ухвалюватися лише в інтересах громади", — зазначив Бігунов.

Як повідомлялося, 26 травня Президент Володимир Зеленський утворив Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області.