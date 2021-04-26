У Краматорську з нагоди роковин трагедії на ЧАЕС висадили 35 кущів білих троянд

У Краматорську, у сквері Слави, з нагоди 35-х роковин трагедії на ЧАЕС висадили 35 кущів білих троянд.

Як передає Укрінформ, про це 26 квітня повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обладміністрації.

Зазначено, що висаджені у сквері троянди – це символ пам’яті та майбутнього відродження Чорнобильської зони.

Також у Краматорську пройшов меморіальний мітинг, учасники якого хвилиною мовчання вшанували пам’ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та жертв тієї катастрофи. На мітингу голова Донецької обласної ВЦА Павло Кириленко підкреслив, що у регіоні «завжди пам’ятатимемо людей, які поклали своє здоров’я і життя, щоб врятувати світ від страшної біди».

В ОДА нагадали, що для того, щоб приборкати пожежу на Чорнобильській АЕС та подолати її наслідки у наступні роки, знадобилися зусилля 600 тисяч людей, з них 6 393 – уродженці Донецької області.

У Краматорську з нагоди 35 роковин Чорнобильської трагедії висадили білі троянди / Фото: dn.gov.ua

Як повідомлялося, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.

Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Близько 200 000 осіб були евакуйовані із зон забруднення.