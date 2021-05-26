Зеленський утворив на Донеччині ще одну військово-цивільну адміністрацію

Президент Володимир Зеленський утворив Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області.

Відповідний указ №210/2021 від 26 травня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Утворити Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області", - зазначається в документі.

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Також Президент доручив командувачу об’єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити відповідно до закону про ВЦА заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко заявляв, що у Слов'янську не планують запроваджувати військово-цивільну адміністрацію (ВЦА) попри політичну кризу в міській владі.

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Згідно з законом про військово-цивільні адміністрації ВЦА - це тимчасові державні органи у селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України (у разі їх утворення для виконання повноважень відповідних органів у районі проведення антитерористичної операції) або у складі Об’єднаного оперативного штабу Збройних сил України (у разі їх утворення для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) і призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії актам збройної агресії, диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема проведення антитерористичної операції.