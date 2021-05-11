Президент звільнив чотирьох голів РДА на Херсонщині та призначив одного у Києві
Як передає Укрінформ, відповідні розпорядження №478- 482 опубліковані на сайті Глави держави.
Зокрема, Президент звільнив Андрія Неделька з посади голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області; Євгена Холодаря - з посади голови Великолепетиської РДА Херсонської області; Євгена Ларченка - з посади голови Верхньорогачицької РДА Херсонської області; Володимира Галицького - з посади голови Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області. Усіх звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
Крім того, Президент призначив Дмитра Ратнікова головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.
Фото: Офіс Президента