Зеленський призначив голів трьох РДА у Херсонській та Хмельницькій областях

Президент Володимир Зеленський звільнив голову районної державної адміністрації у Херсонській області та призначив голів трьох РДА у Херсонській та Хмельницькій областях.

Відповідні розпорядження №472/2021-рп - №475/2021-рп від 28 квітня опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Президент призначив Дениса Дунця на посаду голови Хмельницької РДА Хмельницької області, Михайла Павліша - на посаду голови Скадовської РДА Херсонської області, Наталю Стаднік - на посаду голови Каховської РДА Херсонської області.

Також Зеленський звільнив Сергія Перетятька з посади голови Каховської РДА Херсонської області.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Президент звільнив голів 8 райдержадміністрацій на Житомирщині, а також призначив керівників двох РДА у Харківській та Чернігівській областях.