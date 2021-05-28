В ООН говорили про реалізацію гендерної політики в Україні

Представники України під час 65-ї сесії Комісії Організації Об’єднаних Націй зі становища жінок взяли участь у більш як 10 заходах і доповіли про кроки, які здійснює держава у напрямку реалізації гендерної політики.

Про це повідомила заступниця голови делегації, заступниця міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Ольга Ревук, представляючи в Укрінформі звіт про результати поїздки.

«Уряд затвердив понад 20 індикаторів для формування гендерно-чутливої політики та моніторингу реалізації відповідних цілей. Також Україна у 2020 році приєдналася до Партнерства Біарріц (рівні права та можливості жінок та чоловіків – ред.) та Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (ЕРІС). Було розроблено й затверджено державну програму щодо протидії домашньому насильству», - сказала Ревук.

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За її словами, в ООН вона привернула увагу до процесів інтеграції гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства, що дає змогу формувати політику, враховуючи інтереси різних груп жінок і чоловіків.

«Було зазначено, що ми впроваджуємо нормативно-правову базу для створення умов щодо розширення участі жінок в ухваленні політичних рішень і врегулювання питання забезпечення права голосу жінок і чоловіків на виборах, а також щодо розробки й ухвалення Другого національного плану дій до Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», - зазначила Ревук.

Вона нагадала, що урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко виступила під час загальної дискусії з національною доповіддю на тему розширення прав та можливостей жінок та їхній зв’язок зі сталим розвитком.

Крім того, у межах Комісії ООН було обговорено проблеми, пов’язані з COVID-19, і щодо наслідків продовження агресії з боку РФ.

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Члени делегації уряду України та представники українських громадських організацій брали участь у 65-й сесії Комісії Організації Об’єднаних Націй зі становища жінок 15 – 26 березня 2021 року. Цьогоріч через обмеження у зв’язку з пандемією засідання відбувалися в онлайн-форматі.