У Києві розробили Гендерний паспорт міста

Столична влада завершила розробку Гендерного паспорта Києва та невдовзі презентує цей документ.

Про це під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Гендерна срібна економіка для розвитку місцевої громади" повідомила керівниця управління з питань гендерної рівності Департаменту соціальної політики КМДА Тетяна Гузенко.

"У 2019 році Київ почав працювати над розробленням свого Гендерного паспорта. Власне, він розроблений, невдовзі він вже буде в публічному просторі. Зараз ми його візуалізуємо, щоб усім депутатам було зрозуміло, про що йдеться", - розповіла Гузенко.

Вона зауважила, що Гендерний паспорт - це ґрунтовне дослідження всіх соціальних груп, які проживають у місті Києві: "Там багато статистичних даних. Наприклад, є така тенденція, що у віці 45-65 років смертність чоловіків по місту Києву удвічі більша. Ми маємо аналіз причин, і маємо аналіз тенденцій. Ми працюємо зараз з Інститутом демографії для планування Стратегії розвитку міста Києва".

Представниця КМДА підкреслила, що після публікації Гендерного паспорта можна буде дізнатися багато інформації по районах. Наприклад, дані, де проживають самотні матері, де більше багатодітних сімей, скільки чоловіків та жінок пенсійного й передпенсійного віку тощо.

"Заступниця голови КМДА Марина Хонда доклала багато зусиль, щоб залучити фахівців для розроблення цього Гендерного паспорта, і він відкриває для планування політик дуже великі можливості, які, я сподіваюся, наш депутатський корпус буде враховувати при розробленні міських цільових програм", - резюмувала Гузенко.

Як повідомлялося, "Гендерний паспорт Києва" - це інформаційний інструмент для моніторингу стану забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. За допомогою індикаторів паспорта можна оцінювати гендерні потреби, планувати стратегію розвитку міста, впливати на підвищення якості життя населення.