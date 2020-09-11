Гендерний паспорт Києва допоможе при формуванні бюджету та соціальних програм - Хонда

Громадська організація «Громадянська платформа «Нова країна» провела дослідження для «Гендерного паспорта Києва».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час пресконференції в агентстві на тему «Гендерний паспорт Києва – інструмент реалізації політики рівних можливостей» експерти презентували аналітичну роботу, що складається зі збору статистики та аналізу інформації про вік, здоров’я, освіту, зайнятість, доходи, рівень оплати праці, соціальне забезпечення, правопорушення жінок і чоловіків, та дослідили демографічну динаміку.

Гендерний паспорт Києва – інструмент реалізації політики рівних можливостей / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

«Для міської влади питання гендерного паспорта не є питанням статистичних даних, це не про кількість жінок і чоловіків. Завдання, яке було поставлено експертам, - побачити всі розриви по всіх напрямках груп, зрозуміти, яка кількість жінок і чоловіків у тій чи іншій соціальній сфері. І як при бюджетному плануванні, при створенні програм ми можемо врахувати цю потребу», - розповіла заступник голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

За її словами, гендерний паспорт допоможе міській владі у формуванні бюджету та програм соціально-економічного розвитку: «Ми робимо гендерний паспорт з точки зору районів. Наприклад, Деснянський район - там найбільша кількість багатодітних сімей, Шевченківський - найбільша кількість одиноких матерів, Печерський - найбільша кількість дітей-дівчат з інвалідністю. Це говорить про те, що плануючи будь-яку програму (в охороні здоров'я, освіті, соціальній сфері), ми маємо користуватися цими даними та розуміти, чому саме так, які причини в кожному конкретному районі».

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«У рамках цього проєкту ми вперше в Україні можемо говорити про гендерний мейнстрімінг і про те, що ми зосереджуємося не тільки на даних, а на тому, як висновки допоможуть уникнути в майбутньому кризових ситуацій, спланувати бюджет Києва більш ефективно та використовувати кошти платників податків більш фахово», - зауважила проєктний менеджер ГО «Громадянська платформа «Нова країна» Лариса Вербицька.

Керівник ГО «Нові комунікації», співзасновник проєкту «Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах» Марія Данюк навела дані з дослідження щодо гендерного розриву в рівні заробітної плати жінок і чоловіків. За її словами, у деяких сферах (мистецтво, спорт, розваги) ця різниця становить 41%.

Вона підкреслила, що у гендерний паспорт закладено 99 наборів даних, які будуть сформовані за різними напрямками: зайнятістю, освітою, охороною здоров'я тощо.

Співзасновник проєкту «Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах», автор онлайн-панелі «Економіка карантину» Павло Полікарчук розповів, що робота над гендерним паспортом триватиме. «Зараз ми завершили етап збору даних, триває етап обробки цих даних, потім буде етап їх опису», - додав він.

«Гендерний паспорт Києва» - це інформаційний інструмент, який застосовують для моніторингу стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

За допомогою індикаторів паспорта можна оцінювати гендерні потреби жінок і чоловіків, планувати стратегію розвитку міста, впливати на підвищення якості життя населення.