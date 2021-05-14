ЄС закликає Україну прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції

Європейський союз закликає Україну прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.

Про це йдеться в заяві посла ЄС в Україні Матті Маасікас з нагоди 10-річчя її підписання, розміщеному представництвом ЄС у Твіттері, передає Укрінформ.

Зокрема, Маасікас зазначає, що Україна є однією з тих країн, які за останні роки досягли значного прогресу у законодавстві про гендерну рівність та домашнє насильство.

«ЄС вітає цей прогрес і ще раз закликає зробити важливий крок та прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції», - підкреслив посол Євросоюзу.

Він додав, що ЄС продовжить надавати підтримку жінкам в Україні в рамках спеціальних проєктів і під час кризи коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні генпрокурор Ірина Венедіктова підписала офіційну позицію Офісу генпрокурора щодо відсутності будь-яких перешкод в Україні для запуску процедури ратифікації Стамбульської конвенції.

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Стамбульська конвенція - це міжнародний юридичний обов’язковий акт під егідою Ради Європи, який охоплює питання, пов’язані з насильством проти жінки (покарання й переслідування злочинців, захист і допомога жертвам, запобігання та протидія насильству як соціальному явищу).

Фото: mtu.gov.ua